Жуков, Яровая и Крашенинников вошли в первую тройку рейтинга КПД Госдумы

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Ирина Яровая и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заняли первые три места в рейтинге "Коэффициент полезности депутатов (КПД) Госдумы"

Результаты исследования российских политологов было представлено на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Комментируя материалы исследования, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов сообщил, что КПД составлялся по четырем индексам: работа депутатов в Госдуме, рейтинг народного голосования, медиаактивность и экспертная оценка работы депутатов в регионах. В составлении рейтинга участвовали более 700 экспертов. Среди них политологи, журналисты и политтехнологи.

"Одна из самых высоких медиаактивностей у депутата Анатолия Аксакова (партия "Справеливая Россия". - ИФ) и депутата Ирины Яровой (партия "Единая Россия". - ИФ). И у той, и у другого активность связана с депутатской деятельностью. "Закон Яровой", банковские законы у Аксакова, различные комментарии. Всё это связано с тем, что они депутаты", - пояснил А.Мартынов.

По его мнению, КПД Госдумы свидетельствует о том, что статус депутатов особо не влияет на их оценочное положение. "Рейтинги демонстрируют, что лидеры партий никаких преимуществ не имеют", - отметил политолог.

Он считает, что, несмотря на "негативный фон в СМИ по отношению к Государственной Думе", коэффициенты депутатов растут. "Можно сделать вывод, что Госдума неплохо работает. Ряд депутатов как были в первом рейтинге внизу, так и в четвертом остались внизу. Они не заботятся о своём депутатском будущем, и в следующем созыве не собираются баллотироваться", - подчеркнул А.Мартынов.

На его взгляд, "кто из депутатов и их команды не сможет к новому году исправить положение вещей, то они не исправят до конца своего срока".

В свою очередь эксперт фонда эффективной политики Павел Данилин полагает, что рейтинги у некоторых депутатов снижаются из-за несоответствия их ожиданий и реальности работы в Госдуме.

"Госдума - серьёзный институт, в котором необходимо согласование позиций. Депутат, который приходит со своими мыслями, желаниями и чаяниями, сталкивается с тем, что его чаяния должны идти в русле консенсуса. И это сказывается на его работе в комитете", - сказал политолог на пресс-конференции.

По его словам, после того как депутат понимает, что его концепция не нашла поддержки у большинства или в комитете, то "они выходят и отсиживаются".

"Некоторые депутаты были выбраны не по партийной лояльности, а по лояльности главы субъекта Федерации. Для него депутатство - награда. Наблюдаем на примере омских депутатов, что сильно опустились в рейтинге. Они считают, что и работать не должны", - сказал П.Данилин.