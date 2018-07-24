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"Князя Владимира" покажут в Севастополе в День крещения Руси

8 млн рублей выделяет правительство Москвы на реализацию этого проекта, называя это вкладом в город, который является одним из символов русской культуры

"Князя Владимира" покажут в Севастополе в День крещения Руси
Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Спектакль "Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о князе Владимире" будет показан в День крещения Руси в Севастополе и 31 июля в Артеке в рамках проекта "Весна священная", сообщила президент Благотворительного фонда "Илзе Лиепа", народная артистка России Илзе Лиепа.

Идея сыграть этот спектакль в Севастополе в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира 28 июля принадлежит вице-премьеру Ольге Голодец.

"Наш фонд с особой ответственностью старается выполнить это поручение и осуществить эту прекрасную идею", - сказала И.Лиепа, выступая на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

По ее словам, в спектакле задействовано около сотни детей, которые занимаются в любительских коллективах. "Три лучших коллектива России - сто человек детей приедут в Крым: дети из Екатеринбурга, дети из Самары, дети из Керчи и еще к нам подключаться самые юные наши участники из Севастополя", - сказала глава фонда.

Спектакль, по данным организаторов, пройдет в Севастопольском академическом русском драмтеатре им. Луначарского 28 июля и на Артек-арене 31 июля, где его зрителями могут стать 4,5 тысячи человек.

Спектакль сочетает в себе драму и хореографическое искусство, "чтобы сделать танцевальный язык более понятным", и является творением уникального талантливого коллектива, рассказала И.Лиепа.

Роль князя Владимира исполнят три человека: в детстве его сыграет Александр Меркулов из Екатеринбурга, в молодости - танцор Роман Андрейкин, в зрелые годы - актер Михаил Пореченков.

Финансовую поддержку проекту оказал мэр Москвы Сергей Собянин. "Нашим главным помощником становится Москва. Мы очень рады, что Сергей Семенович Собянин откликнулся на эту идею. (...) Мы не первый проект делаем вместе. И в этот проект мы тоже вошли рука об руку", - отметила И.Лиепа.

Со своей стороны замглавы департамента культуры Москвы Владимир Филиппов отметил, что "для Москвы Севастополь - это особый город".

"Могу назвать, что более 8 млн рублей правительство выделяет на реализацию этого проекта. Мы понимаем, что это наш вклад в город, который является одним из символов русской культуры А русская культура это понятие абсолютно не ограниченное, не скованное административными и государственными границами, это понятие, которое объединяет как минимум 300 млн человек во всем мире", - сказал чиновник.

Он добавил, что "несмотря на разные политические турбулентности, именно такие проекты не только нас ориентируют на историю, помогают помнить о наших корнях, но самое главное - они дают нам ориентир на будущее".

В свою очередь хореограф-постановщик Елена Богданович сообщила, что при создании спектакля его авторами был совершен в определенном смысле "прорыв", чтобы "воплотить такие высокие нравственные и поставленные нами драматические задачи". "По сути, мы совершили прорыв на этом проекте, который заключался в том, что мы взяли не балетную, а симфоническую музыку русских композиторов, на балетных сценах страны ее не ставили никогда", - пояснила она, добавив, что аналогов (такой постановке) не существует".

Так, при создании спектакля использовались увертюра к опере "Хованщина" композитора Модеста Мусоргского, кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева, вторая часть Пятой симфонии Петра Чайковского.

Стержнем спектакля является фигура старца, которого сыграл народный артист России Николай Бурляев, ради этой роли вышедший на сцену впервые за полвека.

"То, что я участвую в этом (проекте - ИФ) - это чудо, которого я сам не ждал, поскольку ровно 50 лет тому назад я покинул театральную сцену Ленкома и зарекся больше никогда не появляться на сцене, и думал, что так и будет. Но вдруг - предложение Илзе и моего однокашника по Щукинскому училищу Владимира Иванова. Я почитал, и, вы знаете, появилось желание выйти на сцену в этой совершенно необыкновенной по сути танцевально-драматической, эпической постановке", - сказал Н.Бурляев.

Именно от этого персонажа, придуманного режиссером театра им. Вахтангова, профессором Щукинского училища В.Ивановым, мы узнаем историю князя Владимира, рассказала И.Лиепа.

Проект создан при поддержке министерства культуры, Росконцерта, руководства Свердловской, Самарской областей и города Севастополя.

Гала-спектакль "Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о князе Владимире" прошёл 10 апреля на Новой сцене Большого театра. Роли в спектакле исполнили Илзе Лиепа, Михаил Пореченков, Ольга Кормухина, Николай Бурляев, Роман Андрейкин, Николай Романовский, лауреаты Национальной премии детского и юношеского танца "Весна Священная", воспитанники Русской Национальной балетной школы Илзе Лиепа.

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