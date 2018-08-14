Мособлизбирком прогнозирует явку на выборах губернатора Подмосковья не менее 35%

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области, которые пройдут 9 сентября, проходит в штатном режиме, жалоб от кандидатов не поступало, сообщила председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

"Хочу отметить, что в ходе кампании по выборам губернатора Московской области у нас нет жалоб от кандидатов на какие-либо действия или бездействие избирательных комиссий. Все проходит спокойно, в штатном режиме", - сказала Э.Хаймурзина на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Руководитель Избирательной комиссии Московской области напомнила, что 13 августа в регионе прошли первые дебаты кандидатов на пост губернатора, следующие дебаты пройдут 20, 27 августа и 3 сентября.

Она также сообщила, что на "горячую линию", через сайт и электронную почту в Мособлизбирком поступает большое количество обращений.

"Большинство из них связано с тем, что многие уезжают и интересуются, как они смогут проголосовать в таком случае", - добавила Э.Хаймурзина.

Она отметила, что жители Подмосковья активно подают заявления о голосовании по месту нахождения.

"По состоянию на 13 августа таких заявлений о смене избирательного участка по Подмосковью - 10 тыс.123. Это связано с большой внутренней миграцией", - сказала Э.Хаймурзина.

По ее словам, на сегодняшний день в регионе работают все заявленные пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения - 106 развернуты в территориальных избиркомах, 385 - в МФЦ, также граждане могут выбрать удобный избирательный участок через портал госуслуг.

По словам Э.Хаймурзиной, явка на губернаторских выборах в Подмосковье в сентябре ожидается не менее 35%.

"Если сопоставлять с данными на выборах губернатора Московской области в 2013 году, с явкой на выборах в Госдуму в 2016 году, если смотреть на последних выборах президента, то я думаю явка (на выборах губернатора Московской области в текущем году. - ИФ) будет в коридоре от 35 до 40%. Полагаю, что 35% будет точно", - сказала Э.Хаймурзина.

Также председатель Мособлизбиркома сообщила, что до 7% избирателей могут проголосовать на дому. Участковые избирательные комиссии оснащены всем необходимым для проведения голосования на дому в Подмосковье на выборах в сентябре

"У нас бывают разные периоды активности - от 5 до 7% (избирателей - ИФ), в таком коридоре это вполне возможно. Сопоставима цифра была на выборах президента РФ, тогда 4% на дому проголосовали", - сказала Э.Хаймурзина.

Она отметила, что все участковые избирательные комиссии оснащены всем необходимым, а члены УИК готовы ко всем вариантам. Оставить заявку на голосование на дому можно даже в день голосования.

Э.Хаймурзина добавила, что в Мособлизбиркоме ожидают, что большинство молодых избирателей придут на сентябрьские выборы.

"Мы насчитали порядка 45 тыс. человек тех, кто впервые голосуют в Подмосковье. Для них проводится отдельная разъяснительная работа, мы подготовили для них отдельное обращение по приглашению на выборы", - сказала Э.Хаймурзина.

Она отметила, что большинство из этих молодых избирателей придут на губернаторские и муниципальные выборы.

В качестве подарков для тех, кто голосует впервые на выборах в сентябре 2018 года, Мособлизбирком подготовил рюкзаки и шоколад.

"Мы приготовили в качестве подарков (для тех, кто голосует впервые - ИФ) удобные рюкзаки и наш подмосковный шоколад", - сказала Э.Хаймурзина.

Она сообщила, что избирательные участки в Подмосковье 9 сентября будут работать с 8:00 до 20:00, исключение может быть сделано для участка, где будут голосовать военнослужащие дивизии им. Дзержинского.

"Мосгоризбирком принял решение, что избирательные участки Москвы будут работать с 8 утра до 22 часов вечера, в Подмосковье это не планируется. Сейчас у нас есть лишь одно обращение, будем обсуждать его (...) это дивизия особого назначения имени Дзержинского обратилась к нам с ходатайством, чтобы мы открыли для них участки раньше", - сказала Э.Хаймурзина.

Она пояснила, что служащие будут заняты на обеспечении правопорядка и общественной безопасности в день проведения выборов в Москве и Подмосковье, и чтобы они успели проголосовать, может быть принято решение об открытии для них участка в 6:00.

"Остальные избирательные участки региона будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера", - подчеркнула Э.Хаймурзина.

В единый день голосования, 9 сентября, в Подмосковье пройдут выборы губернатора и более 40 муниципальных избирательных кампаний. В выборах губернатора примут участие шесть кандидатов.

Всего в Подмосковье, по данным Мособлизбиркома, числятся около 5,6 млн избирателей.