Пресс-центр

Мособлизбирком прогнозирует явку на выборах губернатора Подмосковья не менее 35%

Избирательная кампания в регионе проходит спокойно, жалоб от кандидатов на действия избиркомов не поступало, сообщила глава ведомства

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области, которые пройдут 9 сентября, проходит в штатном режиме, жалоб от кандидатов не поступало, сообщила председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

"Хочу отметить, что в ходе кампании по выборам губернатора Московской области у нас нет жалоб от кандидатов на какие-либо действия или бездействие избирательных комиссий. Все проходит спокойно, в штатном режиме", - сказала Э.Хаймурзина на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Руководитель Избирательной комиссии Московской области напомнила, что 13 августа в регионе прошли первые дебаты кандидатов на пост губернатора, следующие дебаты пройдут 20, 27 августа и 3 сентября.

Она также сообщила, что на "горячую линию", через сайт и электронную почту в Мособлизбирком поступает большое количество обращений.

"Большинство из них связано с тем, что многие уезжают и интересуются, как они смогут проголосовать в таком случае", - добавила Э.Хаймурзина.

Она отметила, что жители Подмосковья активно подают заявления о голосовании по месту нахождения.

"По состоянию на 13 августа таких заявлений о смене избирательного участка по Подмосковью - 10 тыс.123. Это связано с большой внутренней миграцией", - сказала Э.Хаймурзина.

По ее словам, на сегодняшний день в регионе работают все заявленные пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения - 106 развернуты в территориальных избиркомах, 385 - в МФЦ, также граждане могут выбрать удобный избирательный участок через портал госуслуг.

По словам Э.Хаймурзиной, явка на губернаторских выборах в Подмосковье в сентябре ожидается не менее 35%.

"Если сопоставлять с данными на выборах губернатора Московской области в 2013 году, с явкой на выборах в Госдуму в 2016 году, если смотреть на последних выборах президента, то я думаю явка (на выборах губернатора Московской области в текущем году. - ИФ) будет в коридоре от 35 до 40%. Полагаю, что 35% будет точно", - сказала Э.Хаймурзина.

Также председатель Мособлизбиркома сообщила, что до 7% избирателей могут проголосовать на дому. Участковые избирательные комиссии оснащены всем необходимым для проведения голосования на дому в Подмосковье на выборах в сентябре

"У нас бывают разные периоды активности - от 5 до 7% (избирателей - ИФ), в таком коридоре это вполне возможно. Сопоставима цифра была на выборах президента РФ, тогда 4% на дому проголосовали", - сказала Э.Хаймурзина.

Она отметила, что все участковые избирательные комиссии оснащены всем необходимым, а члены УИК готовы ко всем вариантам. Оставить заявку на голосование на дому можно даже в день голосования.

Э.Хаймурзина добавила, что в Мособлизбиркоме ожидают, что большинство молодых избирателей придут на сентябрьские выборы.

"Мы насчитали порядка 45 тыс. человек тех, кто впервые голосуют в Подмосковье. Для них проводится отдельная разъяснительная работа, мы подготовили для них отдельное обращение по приглашению на выборы", - сказала Э.Хаймурзина.

Она отметила, что большинство из этих молодых избирателей придут на губернаторские и муниципальные выборы.

В качестве подарков для тех, кто голосует впервые на выборах в сентябре 2018 года, Мособлизбирком подготовил рюкзаки и шоколад.

"Мы приготовили в качестве подарков (для тех, кто голосует впервые - ИФ) удобные рюкзаки и наш подмосковный шоколад", - сказала Э.Хаймурзина.

Она сообщила, что избирательные участки в Подмосковье 9 сентября будут работать с 8:00 до 20:00, исключение может быть сделано для участка, где будут голосовать военнослужащие дивизии им. Дзержинского.

"Мосгоризбирком принял решение, что избирательные участки Москвы будут работать с 8 утра до 22 часов вечера, в Подмосковье это не планируется. Сейчас у нас есть лишь одно обращение, будем обсуждать его (...) это дивизия особого назначения имени Дзержинского обратилась к нам с ходатайством, чтобы мы открыли для них участки раньше", - сказала Э.Хаймурзина.

Она пояснила, что служащие будут заняты на обеспечении правопорядка и общественной безопасности в день проведения выборов в Москве и Подмосковье, и чтобы они успели проголосовать, может быть принято решение об открытии для них участка в 6:00.

"Остальные избирательные участки региона будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера", - подчеркнула Э.Хаймурзина.

В единый день голосования, 9 сентября, в Подмосковье пройдут выборы губернатора и более 40 муниципальных избирательных кампаний. В выборах губернатора примут участие шесть кандидатов.

Всего в Подмосковье, по данным Мособлизбиркома, числятся около 5,6 млн избирателей.

Пресс-центр
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ относит решение жилищной проблемы к главным пунктам своей программыКандидат в мэры Москвы от КПРФ относит решение жилищной проблемы к главным пунктам своей программы
Вадим Кумин считает, что необходимо сломать хребет крупному строительному бизнесуПодробнее
"Князя Владимира" покажут в Севастополе в День крещения Руси"Князя Владимира" покажут в Севастополе в День крещения Руси
8 млн рублей выделяет правительство Москвы на реализацию этого проекта, называя это вкладом в город, который является одним из символов русской культурыПодробнее
Жуков, Яровая и Крашенинников вошли в первую тройку рейтинга КПД ГосдумыЖуков, Яровая и Крашенинников вошли в первую тройку рейтинга КПД Госдумы
"Коэффициент полезности депутатов Госдумы" составлялся по четырем индексам: работа в парламенте, рейтинг народного голосования, медиаактивность и экспертная оценка работы депутатов в регионахПодробнее
Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР настроен на победу во втором туре выборовКандидат в мэры Москвы от ЛДПР настроен на победу во втором туре выборов
Михаил Дегтярев выступает за перенос промпроизводств за пределы Москвы, обещает вернуть бесплатные парковки и направить на соцподдержку доходы от туризмаПодробнее
Более 160 тысяч москвичей изъявили желание проголосовать в Подмосковье на выборах мэра столицыБолее 160 тысяч москвичей изъявили желание проголосовать в Подмосковье на выборах мэра столицы
Формирование "дачных" избирательных участков за пределами Москвы направлено на обеспечение конституционных прав граждан, а не на повышение явки, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин ГорбуновПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Обрушение моста в Генуе8 фото

Обрушение моста в Генуе

Фотохроника 13 августа7 фото

Фотохроника 13 августа

Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото

Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным

Фотохроника 10 августа6 фото

Фотохроника 10 августа

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото

Крупнейший пожар в истории Калифорнии

Празднование Дня ВДВ10 фото

Празднование Дня ВДВ

Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото

Фестиваль "Архстояние-2018"

День ВМФ в России8 фото

День ВМФ в России

"Кровавое" затмение Луны6 фото

"Кровавое" затмение Луны

Финал чемпионата мира-201812 фото

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Трусы вверх!8 фото

Трусы вверх!

Россия празднует победу сборной13 фото

Россия празднует победу сборной

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

День мертвых в Москве5 фото

День мертвых в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Россия - Саудовская Аравия8 фото

Россия - Саудовская Аравия

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

Забег зомби-ран в Сокольниках11 фото

Забег зомби-ран в Сокольниках

"Евровидение-2018"12 фото

"Евровидение-2018"

Гости 71-го Каннского кинофестиваля13 фото

Гости 71-го Каннского кинофестиваля

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке13 фото

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке

Ушел из жизни Олег Табаков13 фото

Ушел из жизни Олег Табаков

Mercedes-Benz Fashion Week Russia7 фото

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Самое читаемое

Фотогалереи
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Фотохроника 13 августа7 фото
13 августа
Фотохроника 13 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуВ миреЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиВ миреАвтомобиль врезался в ограждение около здания парламента в ЛондонеЭкономикаРубль резко вырос на старте торгов вторникаВ РоссииРоссияне высказали отношение к участникам путча 1991 годаМоскваПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным

Назван стартовый состав "Спартака" на матч с ПАОКом

Мосгорсуд освободил пятерых участников побоища на Хованском кладбище

ФАС одобрила выкуп с биржи 20,8% акций "Мегафона" его дочерней структурой

Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезона

Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезонаДвукратный чемпион мира пообещал провести оставшиеся гонки сезона "со всей самоотдачей и страстью" Подробнее

Долг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале

Долг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеПри этом общая доля просроченных кредитов снизилась до самого низкого уровня с 2003 года Подробнее

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела об осквернение мемориала на Марсовом поле

В ЕМГ заявили, что "Спорт FM" продолжит вещание, но в новом формате

Гендиректор "Европейской медиагруппы" при этом подтвердил "Интерфаксу", что на радиостанции ожидается массовое увольнение сотрудников Подробнее

Россиян нет среди жертв крушения моста в Генуе

В Тольятти задержали пенсионерку по делу об экстремистских записях во "Вконтакте"

Задержан мэр Оренбурга Евгений Арапов

Полиция проверит сообщения о фальшивом выпуске газеты "Яблоко" в Псковской области

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru