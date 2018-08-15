Перед мини-футбольным "Спартаком" стоит задача создать костяк, состоящий из молодых воспитанников - гендиректор клуба

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Мини-футбольный клуб "Спартак" в сезоне-2018/2019 при формировании состава будет делать ставку на молодых игроков, которых скауты клуба искали по всей стране, заявил генеральный директор МФК "Спартак" Владимир Смирнов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

"За неделю до жеребьевки Суперлиги мы отказались от выступления в турнире. Это связано с большими финансовыми затратами, эти средства лучше потратить на молодежь. Кроме этого, мы не смогли выйти в Суперлигу по спортивному принципу, и поэтому тоже мы решили отказаться и останемся в Высшей лиге", - сказал В.Смирнов.

"Мы собирали детей, молодежь. Не секрет, что в последнее время в "Спартак" приходили люди за зарплатой, за местом в основе, за возможностью пожить в Москве. Мы решили воспитать спартаковский костяк, будем закладывать в мальчишек любовь к ромбу, к нашим цветам", - добавил он.

Он сообщил, что в сезоне-2018/2019 "Спартак" продолжит выступать в спортивном комплексе "Триумф" в Люберцах, где постелен новый, чисто мини-футбольный паркет.

Со своей стороны спортивный директор МФК "Спартак" Андрей Ткачук заявил, что в настоящее время "в Высшей лиге рынка совсем нет".

"Футболистов приглашать для того, чтобы они отбывали номер, не хотим. Мы будем воспитывать свою молодежь. На рынке нет свободных футболистов, которые бы соответствовали уровню клуба. Мы провели неплохую селекцию, мы искали их по всей стране, по турнирам, это будущее нашего клуба. Также мы пригласили квалифицированного тренера, который умеет работать с молодежью, с его помощью мы хотим создать боеспособный коллектив", - заявил А.Ткачук.

В свою очередь главный тренер МФК "Спартак" Эдер Антонио де Соуза подчеркнул, что среди молодых футболистов, которые летом пополнили клуб, он видит игроков с большим потенциалом.

"Я вижу перспективы у игроков своей команды. Я должен работать, чтобы моя команда была организована и играла агрессивно. Уверен, что мы сможем это сделать и добиться хороших результатов. До старта сезона остался месяц, мы сконцентрированы на тактике, тренировки проходят продуктивно. У нас мало времени, чтобы что-то добавить. Мои подопечные выполняют мои установки, надеюсь, что мы это покажем в игре", - заявил Э.де Соуза.

При этом В.Смирнов добавил, что руководство мини-футбольного клуба "Спартак" не ставит перед игроками и тренерским штабом конкретных задач на сезон-2018/2019, однако команда будет играть на победу в каждом матче.

"Мы не хотим заниматься фантастикой и говорить о чемпионстве, мы понимаем, какой состав у нас будет, но мы - "Спартак", были им и остаемся, У нас стоит задача победа в каждом матче", - сказал В.Смирнов.

О таком подходе к подготовке команды заявил и А.Ткачук: "Особых задач на сезон нет, цель у нас одна - подготовить ребят к Суперлиге. Цели можно ставить после первых туров, сейчас говорить об этом рано. Мы хотим их научить играть в футбол".

Отвечая на вопросы журналистов, В.Смирнов заявил, что об объединении спартаковских команд под единым брендом говорить рано.

"У клубов разные владельцы, объединение возможно, только если кто-то один скупит все команды. Сблизиться друг с другом мы стараемся, в прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве между футбольным и мини-футбольным клубами. Мы сотрудничаем по линии академий, приглашаем друг друга на свои матчи. Мы хотим воспитывать наших мальчишек путем посещения матчей большого "Спартака", музея", - сказал В.Смирнов.

"Конечно, наша мечта, чтобы около "Открытия Арены" (домашняя арена ФК "Спартак" - ИФ) был построен манеж, это решило бы проблемы, туда бы уехали все команды по мини-футболу, гандболу... Было бы здорово, если бы в центре Москвы было место, где мы все находились. Об объединении всех спартаковских клубов пока речь не идет", - добавил гендиректор.

Мини-футбольный клуб "Спартак" выступает в Высшей лиге (второй по значимости), в Западной конференции. "Спартак" по итогам сезона-2017/2018 занял третье место в регулярном чемпионате, а в четвертьфинале плей-офф уступил клубу "Зику". В Кубке России команда остановилась на стадии 1/8 финала, где проиграла "Сибиряку".

Ранее сообщалось, что "Спартак" не смог пройти лицензирование для выступления в Суперлиге в сезоне-2018/2019.