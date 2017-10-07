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Спорт Чемпионат России по футболу-2017/18

Калитвинцев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Динамо"

Его сменил ранее руководивший молодежкой московского клуба Дмитрий Хохлов

Калитвинцев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Динамо"
Фото: Интерпресс/ТАСС, Алексей Смышляев

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Дмитрий Хохлов сменил Юрия Калитвинцева на посту главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", сообщается на официальном сайте команды в субботу.

"Юрий Калитвинцев покидает пост главного тренера команды "Динамо" по обоюдному согласию сторон. С 7 октября его заменит Дмитрий Хохлов, ранее руководивший молодежным "Динамо", - сказано в сообщении.

В нем уточняется, что срок действия договора с Хохловым будет рассчитан до конца сезона-2017/18 с возможной пролонгацией. На посту молодежной команды Хохлова сменит Николай Ковардаев из академии "Динамо" имени Льва Яшина.

Вместе Калитвинцевым покидают "Динамо" его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.

В новый тренерский штаб Хохлова войдут его помощники Юрий Никифоров и Евгений Плотников. "Также ближайшие дни будет сформирован тренерский штаб молодежной команды "Динамо", - говорится в сообщении.

Дмитрий Хохлов уже возглавлял столичную команду - с августа 2012 года по июнь 2013-го.

Контракт с ФК "Динамо" Юрий Калитвинцев подписал в июне 2016 года. Он был рассчитан на один год с возможностью пролонгации.

В текущем чемпионате России по футболу "Динамо" находится на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, в зоне вылета из премьер-лиги. В 12-ти турах команда одержала всего две победы.

Теги: футбол, Динамо, Дмитрий Хохлов, Юрий Калитвинцев
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