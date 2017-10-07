Умер спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Известный футбольный менеджер Константин Сарсания, к настоящему времени занимавший пост спортивного директора ФК "Зенит", умер в возрасте 49 лет, сообщается на сайте петербургского клуба.

Причины смерти не указываются.

"После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в "Зенит" на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС. В 2017-м Константин Сарсания вернулся в "Зенит"", - говорится в сообщении.

"Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории "Зенита" выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА", - говорится в сообщении.



"Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек", - отмечается в тексте.



""Зенит" выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании", - говорится в сообщении.