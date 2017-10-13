"Спартак" обыграл "Ахмат" в РФПЛ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" добились победы над грозненским "Ахматом" в матче 13-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Грозном - 2:1 в пользу действующего чемпиона России, коим является "Спартак".

На 30-й минуте Денис Глушаков вывел "Спартак" вперед. На 70-й минуте Родолфо, реализовав пенальти, сравнял счет, но уже через две минуты спартаковец Лоренсо Мельгарехо провел победный для его команды гол.

Таким образом, "Спартак" впервые выиграл в гостях в нынешнем чемпионате.

Команды являются соседями по турнирной таблице. "Спартак" с 20-ю очками занимает пятое место, "Ахмат" с 17-ю - шестое.