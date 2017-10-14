Московское "Динамо" победило "СКА-Хабаровск" в матче премьер-лиги

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московское "Динамо", вернувшееся в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), одержало победу над ее дебютантом, командой "СКА-Хабаровск" в матче 13-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая на поле "Динамо" в субботу, завершилось победой хозяев со счетом 2:0. На 18-й минуте счет открыл Алексей Козлов, на 78-й преимущество упрочил Александр Ташаев.

Этот матч был первым для "Динамо" под руководством экс-игрока команды Дмитрия Хохлова. 7 октября он возглавил команду, сменив Юрия Калитвинцева.

Эта победа стала третьей для "Динамо", она позволила столичному клубу набрать 13 очков и подняться на 13-е промежуточное место в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" (11 очков) опустился на 15-е место, которое "Динамо" и занимало.