"Локомотив" проиграл "Уфе" в чемпионате России по футболу

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU -

Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение от команды "Уфа" в матче 13-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Противостояние, прошедшее на поле "Уфы", завершилось со счетом 1:0 в ее пользу. Автором единственного гола стал Сильвестр Игбун, отличившийся на 76-й минуте.

"Локомотив" имеет в своем активе 26 очков, занимает второе место, отставая от лидирующего (и имеющего игру в запасе) петербургского "Зенита" на два балла.

Что касается "Уфы", то она с 17-ю очками занимает седьмое место.