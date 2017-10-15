"Рубин" обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" нанесли поражение "Ростову" в матче 13-го тура чемпионата России.

Воскресный поединок в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:0 в пользу гостей из столицы Татарстана. Мяч забил на 67-й минуте полузащитник казанцев Янн М`Вила.

Таким образом, подопечные Курбана Бердыева прервали свою серию из четырех поражений подряд и в турнирной таблице занимают девятое место с 17 очками.

У "Ростова" 16 баллов и десятая строчка. Команда Леонида Кучука после удачного старта в сезоне терпит четвертое поражение кряду.