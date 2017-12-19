Наставник ФК ЦСКА Гончаренко признан лучшим тренером Белоруссии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко получил признание как лучший тренер Белоруссии

"Приз тренеру года получил Виктор Гончаренко. Белорусский специалист возглавляет московский ЦСКА, с которым уверенно движется по дистанции российской премьер-лиги, а также вышел в 1/16 Лиги Европы УЕФА нынешнего сезона", - говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации белорусской федерации футбола.

Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в конце 2016 года, когда команду покинул Леонид Слуцкий. Ранее он работал в белорусском БАТЭ, а также российских клубах "Кубань", "Урал" и "Уфа".