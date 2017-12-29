Футболист московского "Динамо" Ташаев продлил контракт с клубом

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании нового соглашения с полузащитником Александром Ташаевым.

На какой именно срок продлен контракт, в сообщении пресс-службы клуба не указывается.

"Футбольный клуб "Динамо" Москва хочет отдельно отметить большое желание самого Александра остаться в родном клубе, а также благодарит представителей Ташаева за конструктивную позицию при проведении переговоров о продлении соглашения", - говорится в сообщении.

23-летний футболист является воспитанником Академии "Динамо" имени Льва Яшина и дебютировал за главную команду в декабре 2014 года в поединке группового этапа Лиги Европы УЕФА против ПСВ Эйндховен из Нидерландов. Первый же матч в стартовом составе А.Ташаев провёл в августе 2015 года против "Урала".

"Всего за наш клуб Александр провёл 73 игры и забил 8 голов, причём в текущем сезоне он отличился уже 4 раза в 18 встречах", - говорится в сообщении.