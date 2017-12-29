ФК "Локомотив" определился с соперниками по зимнему тренировочному сбору

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Определились соперники московского "Локомотива" на первом сборе, который пройдет с 12 по 28 января в Марбелье (Испания), сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.
18 января лидер чемпионата России сыграет со швейцарским "Люцерном", 23 января - с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянем", а 27 января соперником "железнодорожников" станет обладатель Кубка Швеции "Эстерсунд".
15 февраля "Локомотив" на выезде сыграет с "Ниццей" в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
А вот и наши соперники на первых #РЖДТренировочныеСборы!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 декабря 2017 г.
🇨🇭 Люцерн
🇨🇳 Тяньцзинь Цюаньцзянь
🇸🇪 Эстерсунд
Что интересного в этих командах 👇🏻https://t.co/8RVpy17Iz6 pic.twitter.com/oMkaPuG3nt