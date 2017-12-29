ФК "Локомотив" определился с соперниками по зимнему тренировочному сбору

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Определились соперники московского "Локомотива" на первом сборе, который пройдет с 12 по 28 января в Марбелье (Испания), сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

18 января лидер чемпионата России сыграет со швейцарским "Люцерном", 23 января - с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянем", а 27 января соперником "железнодорожников" станет обладатель Кубка Швеции "Эстерсунд".

15 февраля "Локомотив" на выезде сыграет с "Ниццей" в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.