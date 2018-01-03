Вратарь сборной России по футболу Габулов перешел в бельгийский "Брюгге"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Вратарь тульского футбольного клуба "Арсенал" и сборной России Владимир Габулов продолжит сезон в клубе "Брюгге", сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

"Российский вратарь Владимир Габулов подписал с нашим клубом контракт на 1.5 года", - говорится в сообщении.

Габулов выступал за тульский ФК "Арсенал" с января 2017 года, провел за клуб 35 матчей и пропусти 41 гол. В тульской команде являлся капитаном команды. Также привлекался в 2017 году в сборную России по футболу на товарищеские матчи и для участия в Кубке конфедераций.