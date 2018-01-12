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"Зенит" отправил защитника в аренду в "СКА-Хабаровск"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" объявил о переходе в "СКА-Хабаровск" на правах аренды защитника Максима Карпова.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

22-летний футболист является воспитанником академии "Зенита". В основном составе центральный защитник дебютировал в ноябре 2017 года, выйдя на замену в матче Лиги Европы УЕФА с македонским "Вардаром".

В настоящее время "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. "СКА-Хабаровск" располагается на последней, 16-й строчке.

Теги: футбол, ФК Зенит, ФК СКА-Хабаровск
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