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Спорт Чемпионат России по футболу-2017/18

ФК ЦСКА приобрел хорватского полузащитника

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА объявил о подписании соглашения с хорватским футболистом Кристияном Бистровичем.

Сообщается, что контракт с полузащитником будет действовать до лета 2022 года.

"Хорват успешно прошёл медицинское обследование в Германии и присоединился к основному составу армейцев в Кампоаморе", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Предыдущий клуб Бистровича - "Славен Белупо". В сезоне-2017/18 игрок принял участие в 12 матчах чемпионата Хорватии, в шести из которых вышел в стартовом составе.

В чемпионате России ЦСКА занимает пятое место.

Теги: футбол, ФК ЦСКА
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