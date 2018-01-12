ФК ЦСКА приобрел хорватского полузащитника

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА объявил о подписании соглашения с хорватским футболистом Кристияном Бистровичем.
Сообщается, что контракт с полузащитником будет действовать до лета 2022 года.
"Хорват успешно прошёл медицинское обследование в Германии и присоединился к основному составу армейцев в Кампоаморе", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Предыдущий клуб Бистровича - "Славен Белупо". В сезоне-2017/18 игрок принял участие в 12 матчах чемпионата Хорватии, в шести из которых вышел в стартовом составе.
В чемпионате России ЦСКА занимает пятое место.
🇭🇷 Кристиян Бистрович стал армейцем!#ЦСКА подписал контракт с 19-летним полузащитником Кристияном Бистровичем до лета 2022 года ➡ https://t.co/5tOrsX5wta pic.twitter.com/B4E140oqe4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 января 2018 г.