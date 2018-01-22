Футболисты "Спартака" проиграли "Астане" в контрольном матче

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" потерпел поражение от казахстанской "Астаны" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Астаны". В составе "Спартака" сначала отличился Квинси Промес, реализовав пенальти на 79-й минуте. К тому моменту действующий чемпион России уступал с разницей в три мяча. На 89-й минуте Педро Роша сократил отставание "Спартака" до минимума.

Таким образом, "Спартак" проиграл второй матч на сборе в Дубае. Ранее он уступил китайскому клубу "Шанхай СИПГ" – 0:1. Встречу омрачила тяжелая травма, которую получил защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия.

В чемпионате России-2017/18 "Спартак" делит второе-третье места с петербургским "Зенитом", отставая от лидирующего "Локомотива" из Москвы на восемь очков. Чемпионат возобновится весной, кроме того, "Спартак" будет задействован в Лиге Европы и Кубке России.