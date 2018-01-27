Вероятным продолжением карьеры Дзюбы назвали аренду в тульском "Арсенале"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Клубы "Арсенал" (Тула) и "Зенит" (Санкт-Петербург) близки к подписанию соглашения о переходе на правах аренды нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Контракт по Дзюбе практически согласован. В ближайшее время игрок должен его подписать с тульским клубом. Предполагается аренда футболиста до конца нынешнего сезона без права выкупа", - отметил источник.

Он также добавил, что вместе с Дзюбой в тульский "Арсенал" может перейти защитник "Зенита" Иван Новосельцев.

В свою очередь губернатор Тульской области Алексей Дюмин подтвердил факт ведения переговоров клуба по переходу нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в "Арсенал".

"Если это вдруг случится, то, конечно, это будет усилением для "Арсенала". Но есть вещи, которые я не могу раскрывать. Дзюба - высокооплачиваемый игрок. Понятно, что таких денег, которые он получал в "Зените", у нас нет. Я слышал об этом, дыма без огня не бывает. Переговоры ведутся, но об их исходе говорить пока рано. Конечно, мы над этим работаем. Сейчас будет второй круг, и мы хотим усилиться, и всё для этого делаем. Денег для этого у нас не так много, но они заложены", - передаёт слова А.Дюмина интернет-портал "Чемпионат".

Тульский ФК "Арсенал" - участник российской премьер-лиги, после 20 туров занимает восьмое место с 25 очками.