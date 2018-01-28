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Капитан сборной Швеции Гранквист покинет "Краснодар" после ЧМ-2018

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Центральный защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист уходит из "Краснодара", сообщается на официальном сайте российского клуба в воскресенье.

32-летний капитан шведской национальной команды после чемпионата мира 2018 года перейдет в родной "Хельсинборг".

"Сегодня, 28 января, в Швеции состоялась пресс-конференция с участием защитника "Краснодара" Андреаса Гранквиста и руководителей клуба "Хельсинборг". На ней было объявлено, что летом 2018 года после окончания чемпионата мира нынешний капитан "горожан" и сборной Швеции Андреас Гранквист перейдет в ФК "Хельсингборг", подписав трехлетний контракт", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Гранквист пришел в "Краснодар" летом 2013 года из итальянского "Дженоа" и провел за российский клуб 171 официальный матч, забив 10 мячей.

"За эти годы шведский футболист стал истинным лидером команды, ее капитаном и настоящим столпом обороны. Все успехи клуба за последние без малого 5 лет связаны с его именем и его вдохновенной, самоотверженной игрой", - говорится в заявлении "Краснодара".

Сообщается, что руководство "Краснодара" вело переговоры с Гранквистом о продлении контракта, однако футболист решил по окончании срока текущего соглашения вернуться в команду, в которой началась его профессиональная карьера.

Теги: футбол, РФПЛ, Краснодар, Швеция
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