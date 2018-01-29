Футболисты ЦСКА сыграли вничью с польским "Пястом" в контрольном матче

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Товарищеский матч между московским ФК ЦСКА и польским "Пястом" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Испании, где ЦСКА проводит второй подготовительный к весенней части сезона сбор, - 0:0.

На первом сборе в Испании ЦСКА провел два матча и в обоих была зафиксирована ничья – 0:0 в игре с норвежской "Волеренгой" и 2:2 в матче против датского "Хорсенса".

В чемпионате России ЦСКА занимает пятое место, отставая от лидирующего "Локомотива" из Москвы на 10 очков. Кроме того, в весенней стадии сезона москвичам предстоит участие в Лиге Европы.