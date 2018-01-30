Нигерийский нападающий Муса вернулся в ФК ЦСКА

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Нападающий Ахмед Муса вернулся в ЦСКА на правах аренды, сообщает пресс-служба футбольного клуба во вторник.

"Сегодня армейский клуб договорился с английским "Лестером" о переходе нападающего Ахмеда Мусы", - говорится в сообщении.

Футболист сборной Нигерии будет выступать за ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2017/18.

Ранее Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и сыграл за армейцев 168 матчей, в которых забил 54 гола. В составе москвичей Муса стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка России.