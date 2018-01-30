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Источник анонсировал переход Артема Дзюбы в "Арсенал" в среду

Информация о том, что футболисты "Зенита" Дзюба и Новосельцев уже перешли в тульский клуб, неверна

Источник анонсировал переход Артема Дзюбы в "Арсенал" в среду
Нападающий ФК "Зенит" Артем Дзюба
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС, Вячеслав Евдокимов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вопросы по переходу игроков петербургского "Зенита" Артемы Дзюбы и Ивана Новосельцева должны быть решены до 31 января, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник.

"Вероятнее всего, соглашения о переходе игроков в тульский "Арсенал" будут подписаны уже в среду. Появившаяся сегодня информация о том, что футболисты уже перешли в новый клуб, неверна", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что с 1 февраля тульский "Арсенал" начинает второй сбор в Турции.

"Оба футболиста могут присоединиться к тульской команде на этих сборах", - подчеркнул собеседник. "Интерфакс" не располагает официальным комментарием руководства ФК "Арсенал".

Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака". После нескольких лет, проведенных в составе этой команды, он в 2015 году, так и не договорившись со "Спартаком" о новом контракте, перебрался в "Зенит". После того, как перед сезоном-2017/18 петербургскую команду возглавил итальянец Роберто Манчини, российский форвард потерял место в основном составе и стал редко выходить на поле в официальных матчах. Кроме того, его перестали приглашать в сборную России. В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в премьер-лиге 15 матчей и забил один гол.

Иван Новосельцев начинал карьеру в подмосковной "Истре", продолжил в столичном "Торпедо", затем играл в "Ростове" (Ростов-на-Дону), откуда в 2016 году перешел в "Зенит". В нынешнем сезоне сыграл один официальный матч в Кубке России.

Тульский ФК "Арсенал" - участник российской премьер-лиги, после 20 туров занимает восьмое место с 25 очками.

Теги: Зенит, Арсенал, Футбол, Артем Дзюба
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