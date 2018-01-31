Дзюба перешел в тульский "Арсенал"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" арендовал нападающего Артема Дзюбу, сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
"31 января ПФК "Арсенал" подписал арендное соглашение с нападающим сборной России Артемом Дзюбой", - говорится в сообщении.
29-летний нападающий, права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", будет выступать под игровым номером "24".
По сообщению пресс-службы "Зенита", арендное соглашение будет действовать до конца сезона.
Дзюба является воспитанником московского "Спартака". После нескольких лет, проведенных в составе этой команды, он в 2015 году, так и не договорившись со "Спартаком" о новом контракте, перебрался в "Зенит". После того, как перед сезоном-2017/18 петербургскую команду возглавил итальянец Роберто Манчини, российский форвард потерял место в основном составе и стал редко выходить на поле в официальных матчах. Кроме того, его перестали приглашать в сборную России.
За сборную России он сыграл 22 матча, забил 11 мячей.
🔥Артем Дзюба – в "Арсенале"🔥— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 31 января 2018 г.
31 января ПФК "Арсенал" подписал арендное соглашение с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.🔝
Подробности👉https://t.co/4ZXhJY0Bcq pic.twitter.com/Jt4EMZj2yV