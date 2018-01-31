Капитан бельгийского "Андерлехта" перешел в ФК "Спартак"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил о подписании соглашения с полузащитником бельгийского "Андерлехта" Сафианом Ханни.

Как сообщается на сайте "Спартака", контракт с 27-летним игроком, который был капитаном "Андерлехта", заключен на три с половиной года.

💣💣💣 Мы немного задержались с составом... Зато у нас вот какая новость!



ОФИЦИАЛЬНО: Софиан Ханни стал игроком "Спартака"! Добро пожаловать!



Подробнее о новичке: https://t.co/XOchmyWdTl pic.twitter.com/tlES7pI9Id — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 января 2018 г.

На молодежном уровне алжирец Ханни выступал за французские команды "Иври", "Булонь-Бийанкур", а также "Нант", в составе которого в 2009 году дебютировал в профессиональном футболе. С 2011 по 2013 год играл за турецкий "Кайсери Эрджиесспор", с 2013 по 2014 - за турецкий "Османлыспор", с 2014 по 2016 - за бельгийский "Мехелен".

В конце мая 2016 года Ханни, ставший лучшим снайпером чемпионата-2015/16, перешел в "Андерлехт", где вскоре стал капитаном команды. Всего он провел за клуб 84 матча и забил 23 гола. В нынешнем чемпионате Бельгии на его счету 23 матча и 8 забитых мячей.

С 2016 года Ханни, алжирец по происхождению, выступает за сборную своей исторической родины. Он провел за национальную команду Алжира 8 матчей и забил 4 гола.

В составе "Андерлехта" он выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в чемпионате Бельгии, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.