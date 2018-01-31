Смолов решил не покидать ФК "Краснодар" этой зимой

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов заявил о решении не уходить из "Краснодара" в нынешнее трансферное окно.

"Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу - у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провёл в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идёт о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему", - говорится в заявлении Смолова, текст которого приводится на сайте "Краснодара".

"Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту – попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня", - заявил футболист.

"Я продолжу трудиться и играть в "Краснодаре", чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит "Краснодар" и будет соответствовать моим целям", - отметил он.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Смолову со стороны испанского "Реала", немецкой "Боруссии" (Дортмунд), английских "Вест Хэма" и "Суонси".

В текущем сезоне чемпионата России по футболу Смолов в 13 играх забил 10 мячей. В предыдущих двух сезонах становился лучшим бомбардиром премьер-лиги.