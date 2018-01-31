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Дзюба прокомментировал переход в тульский "Арсенал"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий Артем Дзюба выразил удовлетворение от перехода из петербургского ФК "Зенит" в тульский "Арсенал" на правах аренды.

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"Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть, что самому себе доказывать", - приводит слова Дзюбы пресс-служба "Арсенала".

"Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место - это реалии тульского клуба. Тульские болельщики ждут этого и заслуживают. Знаю, что губернатор всеми силами поддерживает команду", - отметил футболист.

"Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он - топ. Знаю требования Божовича. Спасибо огромное Гураму Захаровичу Аджоеву (президент тульского клуба - ИФ). Приятно, что эти люди в меня верят. Мое дело теперь - меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов", - сказал Дзюба.

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"Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это здорово... Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде", - добавил футболист.

Как сообщалось, Дзюба арендован до конца сезона, равно как и другой футболист "Зенита" защитник Иван Новосельцев.

Дзюба является воспитанником московского "Спартака". После нескольких лет, проведенных в составе этой команды, он в 2015 году, так и не договорившись со "Спартаком" о новом контракте, перебрался в "Зенит". После того, как перед сезоном-2017/18 петербургскую команду возглавил итальянец Роберто Манчини, российский форвард потерял место в основном составе и стал редко выходить на поле в официальных матчах. Кроме того, его перестали приглашать в сборную России.

Новосельцев начинал карьеру в подмосковной "Истре", продолжил в столичном "Торпедо", затем играл в "Ростове" (Ростов-на-Дону), откуда в 2016 году перешел в "Зенит".

Теги: футбол, Артем Дзюба, ФК Зенит, ФК Арсенал, Иван Новосельцев
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