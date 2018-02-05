ФК "Локомотив" сыграл вничью со шведским "Кальмаром" в контрольном матче

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Товарищеский матч между московским ФК "Локомотив" и шведским "Кальмаром" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Испании, где "Локомотив" проводит второй подготовительный к весенней части сезона тренировочный сбор, - 1:1. Российский клуб пропустил гол на второй минуте, а отыгрался на 68-й. Гол в его составе провел Джефферсон Фарфан.

На зимний перерыв в чемпионате России "Локомотив" ушел в качестве единоличного лидера. Он на восемь очков опережает петербургский "Зенит" и московский "Спартак".