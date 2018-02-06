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ФК ЦСКА назвал соперника по заключительному матчу на сборе в Испании

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Испанская команда "Торревьеха" стала соперником московского ФК ЦСКА по последнему матчу в рамках тренировочного сбора в Кампоаморе (Испания).

"Программа второго сбора ПФК ЦСКА в Кампоаморе завершится товарищеским матчем с испанской "Торревьехой" 7 февраля. Игра пройдёт в Кампоаморе и начнётся в 14:00 по московскому времени", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

"Торревьеха" является клубом четвертого по значимости дивизиона в испанском футболе. ЦСКА, шестикратный чемпион России, в настоящее время занимает пятое место в РФПЛ.

Теги: футбол, ФК ЦСКА
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