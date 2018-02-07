Футболисты "Зенита" победили "Црвену Звезду" в контрольном матче

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" добился победы над сербской "Црвеной Звездой" в товарищеской встрече, прошедшей в Турции в рамках подготовительного к весенней части сезона сбора.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Зенита", автором гола в составе которого стал Александр Ерохин (23-я минута).

Ближайший официальный матч "Зенит" проведет 15 февраля в Шотландии против "Селтика" – в 1/16 финала Лиги Европы. А с "Црвеной Звездой" в рамках этого же турнира 13 февраля сыграет ЦСКА, который завершил тренировочный сбор крупной (7:0) победой над испанским клубом "Торревьеха".

В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" делит второе-третье места с московским "Спартаком": команды отстают на восемь очков от лидирующего "Локомотива" (Москва). "Црвена Звезда" – лидер чемпионата Сербии.