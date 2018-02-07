ФК "Спартак" выиграл у чешской "Спарты" в контрольном матче

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" добились победы над соперниками из чешской "Спарты" в товарищеском матче, который российский клуб провел в рамках подготовительного к весенней части сезона сбора в Испании.

Результат противостояния – 2:1 в пользу "Спартака". В его составе отличились Квинси Промес (15-я минута) и Лоренцо Мельгарехо (78).

Таким образом, "Спартак" впервые выиграл в этом году. Также на его счету на сборах одна ничья и три поражения.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" делит второе-третье места с петербургским "Зенитом" отставая от лидирующего "Локомотива" (Москва) на восемь очков. "Спарта" – на пятом месте в чемпионате Чехии.

Ближайший официальный матч "Спартак" проведет 15 февраля в Москве против испанской команды "Атлетик" в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.