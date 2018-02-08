ФК "Зенит" впервые проиграл в 2018 году

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение от датского "Вайле" на тренировочном сборе в Турции.
Результат матча – 2:0 в пользу "Вайле".
Таким образом, "Зенит" впервые проиграл в нынешнем году.
Ближайший официальный матч "Зенит" проведет 15 февраля в Шотландии против "Селтика" – в 1/16 финала Лиги Европы.
В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" делит второе-третье места с московским "Спартаком": команды отстают на восемь очков от лидирующего "Локомотива" (Москва).
Все, 0:2. Сине-бело-голубые терпят первое поражение на зимних сборах#ЗенитВайле #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/SD6TEPf2WK— ФК "Зенит" (@zenit_spb) 8 февраля 2018 г.