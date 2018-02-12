"Рубин" арендовал футболиста "Спартака" Попова

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" арендовал полузащитника московского "Спартака" и сборной Болгарии по футболу Ивелина Попова, сообщает пресс-служба столичного клуба в понедельник
Срок аренды рассчитан до 30 июня 2018 года.
В текущем чемпионате Попов провел за "Спартак" 13 матчей.
В прошлом сезоне составе "Спартака" 30-летний футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Попов является капитаном болгарской сборной и трехкратным обладателем приза лучшему футболисту Болгарии.
Ивелин Попов переходит в "Рубин" на правах аренды— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 февраля 2018 г.
Полузащитник красно-белых будет выступать за казанский клуб до конца сезона. #Спартак #Spartak pic.twitter.com/vdE5do6TM5