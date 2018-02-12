"Рубин" арендовал футболиста "Спартака" Попова

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" арендовал полузащитника московского "Спартака" и сборной Болгарии по футболу Ивелина Попова, сообщает пресс-служба столичного клуба в понедельник

Срок аренды рассчитан до 30 июня 2018 года.

В текущем чемпионате Попов провел за "Спартак" 13 матчей.

В прошлом сезоне составе "Спартака" 30-летний футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Попов является капитаном болгарской сборной и трехкратным обладателем приза лучшему футболисту Болгарии.