Главные новости
В РоссииМИД подтвердил гибель пяти граждан РФ под ударом американской коалиции в СирииВ РоссииРоскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к страницам сайта НавальногоЭкономикаПсихологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
Спорт Чемпионат России по футболу-2017/18

РФПЛ перенесла намеченные на день выборов матчи чемпионата России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российская футбольная премьер-лига объявила о переносе четырех матчей чемпионата России, намеченных на 18 марта.

Так в другие дни состоятся матчи ЦСКА – "Амкар", "Локомотив" – "Ахмат", "Зенит" – "Динамо" и "Рубин" – "Спартак".

В заявлении РФПЛ отмечается, что решение было принято в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов.

18 марта пройдут выборы президента РФ.

Клубы уже начали объявлять о приостановке реализации билетов. Между тем, болельщики в соцсетях отмечают, что заранее планировали поездки на матчи, покупая авиа- и железнодорожные билеты, оплачивая гостиницу.

Теги: футбол, РФПЛ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Россия поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФАРоссия поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА
Лидерство сохраняет национальная команда ГерманииПодробнее
Тарасова и Морозов остались без медалей Игр-2018 в спортивных парахТарасова и Морозов остались без медалей Игр-2018 в спортивных парах
Двукратные чемпионы Европы заняли четвертое место, а золото завоевали немцы Алена Савченко и Бруно МассоПодробнее
Олимпийский онлайн. День седьмойОлимпийский онлайн. День седьмой
Девять комплектов наград планируется разыграть на соревнованиях в Пхенчхане в четвергПодробнее
Российские хоккеисты проиграли Словакии в матче ОлимпиадыРоссийские хоккеисты проиграли Словакии в матче Олимпиады
Игроки олимпийской команды России упустили преимущество в два голаПодробнее
Олимпийский онлайн. День шестойОлимпийский онлайн. День шестой
Продолжаем вести наблюдениеПодробнее
Россия - Словакия. ОнлайнРоссия - Словакия. Онлайн
На Олимпиаде в Пхенчхане начинается мужской хоккейный турнирПодробнее
В ОКР объяснили "ошибочный" недопуск со стороны МОК на ОИ двух атлетов из РФВ ОКР объяснили "ошибочный" недопуск со стороны МОК на ОИ двух атлетов из РФ
Причина оказалась банальна: атлеты просто не прошли отбор по спортивному принципуПодробнее
Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионовЗавершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
В обеих играх забито по четыре мячаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Стрельба в американской школе8 фото
15 февраля
Стрельба в американской школе
Фотохроника 14 февраля5 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Ураган на Олимпиаде-20188 фото
14 февраля
Ураган на Олимпиаде-2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМИД подтвердил гибель пяти граждан РФ под ударом американской коалиции в СирииВ РоссииРоскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к страницам сайта НавальногоЭкономикаПсихологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мираЭкономика"Аэрофлот" поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяцСпортРоссия поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФАВ РоссииНа письмо ученых к Путину с жалобой на ФАНО ответило само агентство

На пилотажном тренажере Ан-148 проведут имитации полетов с нештатными ситуациями

Кудрин назвал свои неудачи в правительстве

Медведев объяснил "кремлевский доклад" борьбой истеблишмента с Трампом

В США опровергли поставки тяжелого вооружения сирийским курдам

Захарова по глазам определила голодных журналистов и позвала их есть блины

Конькобежец Тед-Ян Блумен выиграл забег на 10000 м с рекордом ОИ

Власти Петербурга не разрешили марш памяти Немцова в центре города

МИД РФ заявил о вмешательстве западных стран в президентскую избирательную кампанию

Минэкономразвития и Минфину дали неделю на консенсус по инфраструктурной ипотеке

Немецкие саночники выиграли эстафету на ОИ

Сборная России стала седьмой Подробнее

РФ попросила ОБСЕ помочь с безопасностью голосующих на Украине россиян

Во Львове осквернили Монумент Славы

У суда в Киеве во время заседания по делу мэра Одессы стреляли в полицейского

Сотрудник спецназа погиб в ходе операции по ликвидации боевика в Дагестане

Сотрудник спецназа погиб в ходе операции по ликвидации боевика в ДагестанеСиловики уничтожили главаря "харачинской" банды, причастнного к подрыву автоколонны МВД в декабре 2013 года Подробнее

Вернувшуюся из Сирии жительницу Дагестана приговорили к 8 годам колонии

В МВД назвали "ВКонтакте" лидером в распространении наркотиков среди соцсетей

Мантуров сообщил о возможном вхождении ОАК в состав "Ростеха" в 2018 году

В Тюменском штабе Навального сообщили о новом обыске

Норвежец Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на ОИ

Россияне Бабиков и Елисеев заняли 16-е и 28-е места соответственно Подробнее

РФПЛ перенесла намеченные на день выборов матчи чемпионата России

Международные резервы РФ с 2 по 9 февраля сократились на $2,4 млрд

ВЭБ подписал первые соглашения в рамках фабрики проектного финансирования

Антинаркотический главк МВД обвинил YouTube в попустительстве рекламе наркотиков

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание04:30Микст, спортивные пары, Произвольная программа  ГерманияКитайКанадаонлайнподробнее
Биатлон11:15Женщины, 15 км, индивидуальная гонка, Финал  ШвецияСловакияГерманияподробнее
Биатлон14:00Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка, Финал  НидерландыСловенияАвстрияподробнее