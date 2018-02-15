РФПЛ перенесла намеченные на день выборов матчи чемпионата России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российская футбольная премьер-лига объявила о переносе четырех матчей чемпионата России, намеченных на 18 марта.

Так в другие дни состоятся матчи ЦСКА – "Амкар", "Локомотив" – "Ахмат", "Зенит" – "Динамо" и "Рубин" – "Спартак".

В заявлении РФПЛ отмечается, что решение было принято в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов.

18 марта пройдут выборы президента РФ.

Клубы уже начали объявлять о приостановке реализации билетов. Между тем, болельщики в соцсетях отмечают, что заранее планировали поездки на матчи, покупая авиа- и железнодорожные билеты, оплачивая гостиницу.

Господа, вы вернёте мне деньги за авиабилеты в Казань? — Jack Lucas (@shklovets) 15 февраля 2018 г.