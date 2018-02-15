Оздоев и Набиуллин перешли из "Рубина" в "Зенит"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Рубин" (Казань) достигли договоренности о переходе Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина в петербургский клуб.

"Соглашения с футболистами рассчитаны на 4,5 года. "Зенит" приветствует Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых", - сообщает в четверг пресс-служба петербургского клуба.

25-летний центральный полузащитник Оздоев играл в клубах "Терек" (Грозный), "Локомотив" (Москва). В 2014 году на правах аренды перешел в "Рубин", с которым через год подписал полноценный контракт. В составе казанской команды футболист провел 87 матчей и забил 9 мячей. Вторую половину сезона-2016/17 Оздоев провел на правах аренды в "Тереке". Дебютировал в сборной России осенью 2014 года. На счету футболиста 12 матчей за национальную команду и один забитый мяч.

22-летний Набиуллин - воспитанник казанскго футбола. В основном составе "Рубина" дебютировал в марте 2014 года в матче против "Анжи". За "Рубин" футболист провел 98 матчей, забил 4 мяча. За юношеские сборные России выступает с 2011 года. В главной команде страны дебютировал 31 марта 2015 в игре против Казахстана.