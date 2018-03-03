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"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛ

Петербуржцы заканчивали матч вдевятером, пермяки - вдесятером

"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛ
Игроки "Амкара" Брайн Идову, "Зенита" Доменико Кришито и главный судья Владимир Сельдяков (слева направо)
Фото:, ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на своем поле не смог переиграть пермский "Амкар" в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 68-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Александра Ерохина, который получил вторую желтую карточку. Уже в компенсированное время судья удалил защитника "Зенита" Доменико Кришито.

Кроме того, на 97-й минуте встречи вторую желтую карточку получил защитник "Амкара" Николай Зайцев.

"Зенит" набирает 38 очков и догоняет идущий вторым в чемпионате России ЦСКА. У "Амкара" 22 балла, и он занимает 13-е место.

Теги: футбол, Зенит, Амкар, РФПЛ
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