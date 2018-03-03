"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на своем поле не смог переиграть пермский "Амкар" в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 68-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Александра Ерохина, который получил вторую желтую карточку. Уже в компенсированное время судья удалил защитника "Зенита" Доменико Кришито.

Кроме того, на 97-й минуте встречи вторую желтую карточку получил защитник "Амкара" Николай Зайцев.

"Зенит" набирает 38 очков и догоняет идущий вторым в чемпионате России ЦСКА. У "Амкара" 22 балла, и он занимает 13-е место.