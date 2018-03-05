"Зенит" потребовал аннулировать результат матча 21-го тура РФПЛ с "Амкаром"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" подал протест в контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги против "Амкара", сообщает "Спорт-Экспресс".

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Как отмечает издание, приводя слова главы контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца, "Зенит" требует аннулировать результат матча и назначить переигровку. Обращение рассмотрят 7 марта.

"СЭ" напоминает, что в конце встречи главный арбитр Владимир Сельдяков счел, что защитник "Амкара" Николай Зайцев нарушил правила. При этом игрок получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем под руки вывели за пределы поля.

В этот момент рефери и вынес Зайцеву предупреждение, которое стало вторым. Однако красной карточки вслед за второй желтой не последовало: Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените".