"Динамо" сыграло дома вничью с "Краснодаром" в 22-м туре РФПЛ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча на стадионе "Арена Химки" завершилась со счётом 0:0.
Таким образом "Краснодар" набирает 40 очков и занимает второе место в общем зачете чемпионата. У "Динамо" 24 балла и оно располагается на 12-м месте.
Также в субботу "Уфа" на своем поле обыграла "Анжи" со счетом 3:2.
📸 Моменты первого тайма #ДинамоКраснодар #22тур #РФПЛ #НашФутбол pic.twitter.com/SImskDeeto— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2018 г.