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"Динамо" сыграло дома вничью с "Краснодаром" в 22-м туре РФПЛ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча на стадионе "Арена Химки" завершилась со счётом 0:0.

Таким образом "Краснодар" набирает 40 очков и занимает второе место в общем зачете чемпионата. У "Динамо" 24 балла и оно располагается на 12-м месте.

Также в субботу "Уфа" на своем поле обыграла "Анжи" со счетом 3:2.

Теги: футбол, Динамо, РФПЛ, Краснодар
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