"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в 22-м туре РФПЛ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Ростовом" в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча на стадионе "Олимп-2" и завершилась со счетом 0:0.
Защитник петербуржцев Эмануэль Маммана и полузащитник "Зенита" Далер Кузяев по ходу поединка получили повреждения и были вынуждены покинуть поле.
Перекладина после удара Заболотного 🔝#РостовЗенит pic.twitter.com/aDdcyPK92J— ФК "Зенит" (@zenit_spb) 11 марта 2018 г.
Таким образом "Зенит" набирает 39 очков и занимает третье место в общем зачете чемпионата, на один балл отставая от идущего вторым "Краснодара". У "Ростова" 26 очков, и клуб делит 9-10-е места с "Ахматом", у которого игра в запасе.
Кадры первого тайма#РостовЗенит pic.twitter.com/j3VUNCxv9G— Football Club Rostov (@rostovfc) 11 марта 2018 г.