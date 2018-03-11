ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в 22-м туре РФПЛ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги обыграл на выезде в Грозном местных "Ахмат". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-синих.

Москвичи открыли счет на 8-й минуте встречи благодаря точному удару Александра Головина. После этого грозненцы перехватили инициативу и были близки к тому, чтобы отыграться. Игроки "Ахмата" упустили несколько шансов сравнять счет, а на 27-й минуте голкипер гостей Игорь Акинфеев выбил мяч с ленточки ворот.

Уже в следующей атаке ЦСКА удвоил преимущество усилиями Витиньо. На 68-й минуте Сергей Игнашевич установил окончательный счет встречи.

Таким образом ЦСКА набирает 41 очко и поднимается на вторую строчку в зачете чемпионата, на 5 баллов отставая от лидирующего "Локомотива", который провел на одну игру меньше.

У "Ахмата" 26 очков, и он делит 9-10-е места с "Ростовом".