"Спартак" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 22-го тура РФПЛ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" с минимальным счетом переиграл на своем поле хабаровский СКА в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.
На 29-й минуте встречи нападающий красно-белых Квинси Промес не смог реализовать пенальти.
Единственный гол в матче был забит на последней минуте основного времени. Его автором стал Лукас Фернандо.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #СпартакСКА 1:0 Фернандо 90' #22тур #РФПЛ #НашФутбол pic.twitter.com/SiHwVJj79X— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 11 марта 2018 г.
"Спартак" набирает 41 очко и догоняет идущий в общем зачете вторым ЦСКА. У "СКА-Хабаровск" остается 12 очков, и дальневосточный клуб занимает последнее место в чемпионате.