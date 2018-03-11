"Спартак" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 22-го тура РФПЛ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" с минимальным счетом переиграл на своем поле хабаровский СКА в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

На 29-й минуте встречи нападающий красно-белых Квинси Промес не смог реализовать пенальти.

Единственный гол в матче был забит на последней минуте основного времени. Его автором стал Лукас Фернандо.

"Спартак" набирает 41 очко и догоняет идущий в общем зачете вторым ЦСКА. У "СКА-Хабаровск" остается 12 очков, и дальневосточный клуб занимает последнее место в чемпионате.