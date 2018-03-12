Футболист "Зенита" Маммана из-за травмы выбыл на срок до девяти месяцев

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Аргентинский защитник "Зенита" Эмануэль Маммана пропустит от шести до девяти месяцев из-за повреждения крестообразной связки, говорится на официальном сайте петербургской команды в понедельник.

"По результатам обследования травмы, полученной защитником "сине-бело-голубых" в матче с "Ростовом", у Мамманы выявлено субтотальное повреждение передней крестообразной связки", - сказано в сообщении.

"Маммана пропустит от 6 до 9 месяцев. "Зенит" желает защитнику мужества и скорейшего восстановления", - отмечается в заявлении.

В ближайшее время футболист будет прооперирован.

Маммана был заменен на 11-й минуте воскресного матча 22-го тура чемпионата России с "Ростовом". Поединок, состоявшийся в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 0:0.