"Локомотив" обыграл "Урал" в 22-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" нанесли поражение "Уралу" в заключительном матче 22-го тура чемпионата России.

Поединок, состоявшийся в Екатеринбурге в понедельник, завершился со счетом 0:2. Гости забили оба мяча в начале встречи. На 11-й минуте отличился Антон Миранчук, а спустя четыре минуты Мануэл Фернандеш удвоил преимущество.

Таким образом, команда Юрия Семина набрали 49 очков и продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу. "Спартак" и ЦСКА делят второе место, имея по 41 очку. В пятерку лучших также входят ФК "Краснодар" (40 очков) и петербургский "Зенит" (39).