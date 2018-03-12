Главные новости
В миреМэй возложила на Россию ответственность за отравление СкрипаляКультураУмер Олег ТабаковКультураДиректор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления Ефремова
Спорт Чемпионат России по футболу-2017/18

"Локомотив" обыграл "Урал" в 22-м туре чемпионата России по футболу

Московский клуб лидирует в турнирной таблице с отрывом от ближайших преследователей в восемь очков

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" нанесли поражение "Уралу" в заключительном матче 22-го тура чемпионата России.

Поединок, состоявшийся в Екатеринбурге в понедельник, завершился со счетом 0:2. Гости забили оба мяча в начале встречи. На 11-й минуте отличился Антон Миранчук, а спустя четыре минуты Мануэл Фернандеш удвоил преимущество.

Таким образом, команда Юрия Семина набрали 49 очков и продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу. "Спартак" и ЦСКА делят второе место, имея по 41 очку. В пятерку лучших также входят ФК "Краснодар" (40 очков) и петербургский "Зенит" (39).

Теги: футбол, ФК Локомотив, ФК Урал, РФПЛ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"
К работе главным тренером команды он приступит в следующем сезонеПодробнее
Назван состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и ФранциейНазван состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и Францией
В список вошли 28 футболистовПодробнее
Российская лыжница Румянцева выиграла золото Паралимпиады в классе "стоя"Российская лыжница Румянцева выиграла золото Паралимпиады в классе "стоя"
Второе место заняла ее соотечественница Миленина, третье - украинка ЛященкоПодробнее
ВАДА назвало дату рассмотрения вопроса о восстановлении РУСАДАВАДА назвало дату рассмотрения вопроса о восстановлении РУСАДА
В прошлом ноябре российское агентство не смогло получить статус соответствия из-за отказа признать существование государственной системы допингаПодробнее
Российская биатлонистка Лысова выиграла золото ПаралимпиадыРоссийская биатлонистка Лысова выиграла золото Паралимпиады
Победив в забеге спортсменов с нарушением зрения, она стала пятикратной паралимпийской чемпионкойПодробнее
"Зенит" уступил "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы"Зенит" уступил "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Немецкий клуб добился в игре с российским перевеса в один мячПодробнее
"Локомотив" крупно уступил "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЕ"Локомотив" крупно уступил "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
ЦСКА потерпел поражение от "Лиона"Подробнее
"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн
Лидер чемпионата России по футболу приступает к борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Европы УЕФАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Mercedes-Benz Fashion Week Russia7 фото
12 марта
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМэй возложила на Россию ответственность за отравление СкрипаляКультураУмер Олег ТабаковКультураДиректор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления ЕфремоваВ РоссииПесков счел критику Путина в свой адрес нормальным рабочим процессомВ миреПочти 50 человек погибли в результате крушения самолета в КатмандуЭкономикаЕС на полгода продлил антироссийские санкции

СБУ передала в Верховную раду повестки Савченко на допрос

Никита Симонян не увидел возможных последствий для ЧМ после обвинений Великобритании

В Белом доме не дали прямого ответа на вопрос о причастности РФ к инциденту со Скрипалем

"Бухгалтер Освенцима" скончался в больнице в возрасте 96 лет

МИД РФ назвал отравление Скрипаля попыткой подорвать доверие к РФ перед ЧМ-2018

Мэй подтвердила обсуждение в Лондоне аналога "закона Магнитского"

Ковтун заподозрил Лондон в нежелании искать правду в деле Скрипаля

Натовский AWACS провел разведку вблизи границ России

Луговой заявил о развитии ситуации с отравлением Скрипаля "по заранее проработанным лекалам"

Что произошло за день: понедельник, 12 марта

Умер Олег Табаков, Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипаля "Новичком", Песков ответил на критику Путина в свой адрес Подробнее

Лондон готов принять серьезные меры против РФ из-за инцидента со Скрипалем

Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Подробнее

В МИД РФ назвали сказками заявления Мэй о причастности Москвы к отравлению Скрипаля

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru