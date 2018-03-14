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Отстранен от должности гендиректор московского ФК "Динамо"

Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора Алексея Смертина

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Евгений Муровьев освобождён от должности генерального директора футбольного клуба Динамо " (Москва), сообщила в среду пресс-служба общества "Динамо".

"14 марта 2018 года состоялось заседание Совета директоров АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва". В соответствии с повесткой дня члены Совета директоров рассмотрели вопросы о прекращении полномочий генерального директора Е.И. Муравьева. Большинством голосов Совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Е.И. Муравьева в качестве генерального директора",- говорится в сообщении.

"В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, Совет директоров принял к сведению информацию Е.И.Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены Советом директоров",- отмечается в сообщении.

Согласно документу, клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.

Смертин - экс-футболист сборной России, московских "Локомотива", "Динамо", английского "Челси", французского "Бордо", ряда других клубов.

Теги: футбол, ФК Динамо Москва, Алексей Смертин
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