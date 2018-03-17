"Спартак" выиграл у "Рубина" в матче РФПЛ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в Казани победил клуб "Рубин" в 23-м туре чемпионата России по футболу.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

В первом тайме свой первый мяч за московский клуб забил алжирец Софьян Ханни. После перерыва сначала отличился Кристиан Нобоа, а победу москвичам на 81-й минуте принес гол Луиса Адриано.

"Спартак" с 44 очками занимает второе место, отставая на пять очков от лидирующего московского "Локомотива", который проведет свою встречу 23-го тура 18 апреля.