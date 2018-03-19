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Финиш чемпионата России по футболу назначили на 13 мая

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) опубликовала даты и время начала матчей 24-30 туров чемпионата России по футболу.

Заключительный, 30-й тур, состоится в воскресенье 13 мая, все матчи начнутся в одно время - 14:00 мск.

17 и 20 мая состоятся стыковые матчи для команд, занявших 13-е и 14-е места в турнирной таблице РФПЛ, а также для команд, занявших третье и четвертое места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Победитель получит право выступить в РФПЛ в следующем сезоне, а проигравший отправится в ФНЛ.

В настоящее время в чемпионате России лидирует московский "Локомотив", она пять очков опережает идущий вторым столичный "Спартак". При этом спартаковцы провели на одну игру больше. "Спартак" является действующим чемпионом России.

Теги: футбол
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