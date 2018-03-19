Спорт Чемпионат России по футболу-2017/18

Вратарь ФК "СКА-Хабаровск" прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Голкипер хабаровского ФК "СКА-Хабаровск" Александр Довбня, комментируя сведения СМИ об интересе к нему со стороны ЦСКА, заявил, что сможет доказать, что является топ-футболистом.

"Не слышал об этом интересе. Считаю, что я не хуже игроков топ-клубов. Если они хотят это проверить, пускай вызовут меня на просмотр. Я приеду и попытаюсь доказать, что я лучше других. Я человек-работа. Хочу выходить на поле и доказывать", - приводит слова Довбни "Чемпионат".

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"Если меня заберёт гранд, я докажу, что являюсь топ-футболистом. Мне без разницы, кто будет моим конкурентом. Мне нравятся (вратари) Акинфеев, Лунёв, Беленов или Габулов, но в любой команде я буду пытаться стать основным и биться до последнего", - отметил спортсмен.

Александр Довбня стал одним из героев матча 22-го тура чемпионата России против московского "Спартака". Встреча прошла на поле "Спартака" 11 марта и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Хозяева нанесли по воротам СКА четыре десятка ударов и смогли поразить их лишь на последней минуте основного времени матча. Хабаровскому клубу удалось избежать более крупного поражения благодаря игре Довбни.

В аналогичном ключе шла игра между этими командами в первом круге чемпионата, в Хабаровске. Тогда Довбня выручил свою команду после многократных ударов "Спартака", а встреча в итоге завершилась со счетом 0:0.

Теги: футбол, Александр Довбня
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