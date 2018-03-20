Вратарь "Зенита" опроверг наличие конфликта с главным тренером

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Голкипер петербургского ФК "Зенит" Юрий Лодыгин заявил, что не конфликтует с главным тренером команды Роберто Манчини.

"Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие, мы "Зенит" и должны добиваться результата вместе. Я прошёл через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб", - написал Лодыгин в своем инстаграме.

"Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга!" - отметил он.

Во вторник СМИ сообщили о том, что Лодыгин в соцсетях поставил "лайк" на сообщение болельщика "Зенита", призывающее к отставке главного тренера. Отмечалось, что футболист вскоре "снял" "лайк", равно как пропало и то сообщение.

В настоящее время "Зенит" занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место, отставая от лидирующего "Локомотива" (Москва) на 10 очков. Недавно петербургский клуб вылетел из Лиги Европы, а осенью – из Кубка России.

Роберто Манчини возглавил "Зенит" перед стартом нынешнего сезона. При нем Лодыгин изредка выходит в официальных матчах на поле, основным вратарем является Андрей Лунев.