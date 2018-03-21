Дзюба допустил свой уход из "Зенита" по окончании сезона

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Нападающий Артем Дзюба заявил, что может покинуть "Зенит" по окончании сезона-2017/18.

"В любом случае у меня контракт с "Зенитом", я вернусь, а дальше посмотрим. Не факт, что останусь. Может быть, останусь. Я об этом даже не задумывался. Если там все останется, как сейчас, то, конечно, мне нужно уходить", - сказал Дзюба в интервью "Матч ТВ".

В настоящее время спортсмен выступает в тульском "Арсенале" на правах аренды, его переход состоялся в конце зимы. По словам футболиста, забившего в составе "Арсенала" три мяча в трех матчах, он доволен сотрудничеством с главным тренером команды Миодрагом Божовичем.

"Я очень уважаю и люблю Миодрага Божовича. Он ценит и уважает меня. Знает, на что я способен. Поэтому даже может обойтись без лишних слов - просто одним взглядом на меня посмотреть... И я готов для него горы свернуть. Он знает, что я парень с характером. Но прежде всего я боец, для меня превыше всего командные успехи. Я не враг команды, а наоборот. Я стараюсь всегда сплотить команду, стараюсь быть позитивным. К каждому ключи подобрать, со всеми общаться, дружить и быть таким рубахой-парнем", - отметил нападающий.

Под руководством Божовича форвард выступал за клуб "Ростов" в 2013-2014 годах (на правах аренды). По итогам сезона футболист с 17 мячами стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив лидерство ивуарийскому нападающему ЦСКА Сейду Думбия. Также с "Ростовом" Дзюба выиграл свой первый трофей, выиграв Кубок России.