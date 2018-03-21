Следствие заинтересовалось трудовыми договорами игроков ФК "Рубин"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в среду провели проверку трудовых договоров в футбольном клубе "Рубин" (Казань), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе клуба.

"Сотрудниками Следственного комитета во вторник была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК "Рубин" по поступившему заявлению о возможных нарушениях", - уточнил собеседник агентства.

Официальный комментарий следственных органов по данному факту агентству получить пока не удалось.

В настоящее время "Рубин" занимает девятое место в чемпионате России по футболу.