Матч "Амкар" - "Локомотив" из Перми перенесли в Москву

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Матч пермского "Амкара" против "Локомотива" 24-го тура чемпионата России по футболу пройдет в Москве в связи с невозможностью проводить домашние матчи на стадионе "Звезда", говорится в сообщении, опубликованном на сайте пермского клуба в четверг.

"В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своем поле руководством клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант правление сочло оптимальным для "Амкара" по целому ряду причин", - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что матч состоится 31 марта на "РЖД Арене" в Москве.

В "Амкаре" подчеркнули, что "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получает всю прибыль от билетной программы.

"С учетом нынешней ситуации в клубе, это существенно для "Амкара", - говорится в сообщении.

Ранее со стадиона "Звезда" из-за плохого состояния газона переносили игру 22-го тура чемпионата России по футболу "Амкар" - "Арсенал", назначенную на 9 марта.

"Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу признала газон стадиона "Звезда" не соответствующим принятым стандартам, вследствие чего "Амкар" не сможет проводить домашние матчи в Перми вплоть до исправления ситуации", - заявили тогда в "Амкаре"

В клубе сообщили, что в феврале на арене "Звезда" побывала комиссия РФС, и поле было признано негодным по причине отсутствия на нем "гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля".

"Засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде", - говорится в сообщении.

22 марта в Перми - минус 7 градусов. В ближайшие дни будет также минусовая температура.