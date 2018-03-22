Матч "Амкар" - "Локомотив" из Перми перенесли в Москву

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Матч пермского "Амкара" против "Локомотива" 24-го тура чемпионата России по футболу пройдет в Москве в связи с невозможностью проводить домашние матчи на стадионе "Звезда", говорится в сообщении, опубликованном на сайте пермского клуба в четверг.
"В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своем поле руководством клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант правление сочло оптимальным для "Амкара" по целому ряду причин", - говорится в сообщении.
В клубе отметили, что матч состоится 31 марта на "РЖД Арене" в Москве.
В "Амкаре" подчеркнули, что "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получает всю прибыль от билетной программы.
"С учетом нынешней ситуации в клубе, это существенно для "Амкара", - говорится в сообщении.
Ранее со стадиона "Звезда" из-за плохого состояния газона переносили игру 22-го тура чемпионата России по футболу "Амкар" - "Арсенал", назначенную на 9 марта.
"Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу признала газон стадиона "Звезда" не соответствующим принятым стандартам, вследствие чего "Амкар" не сможет проводить домашние матчи в Перми вплоть до исправления ситуации", - заявили тогда в "Амкаре"
В клубе сообщили, что в феврале на арене "Звезда" побывала комиссия РФС, и поле было признано негодным по причине отсутствия на нем "гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля".
"Засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде", - говорится в сообщении.
22 марта в Перми - минус 7 градусов. В ближайшие дни будет также минусовая температура.
Матч "Амкар" - "Локомотив" состоится на "РЖД Арене"— FC Amkar (@fc_amkar) 22 марта 2018 г.
По решению Правления ФК "Амкар" поединок 24-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России "Амкар" - "Локомотив" состоится 31 марта на "РЖД Арене" в Москве. Время начала матча будет сообщено дополнительно.https://t.co/zCNxJws87W pic.twitter.com/7U87zQ0iop